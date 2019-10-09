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Vinçle okulun 6 tonluk jeneratörünü çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir okuldan vinçle 6 tonluk jeneratörü çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

09.10.2019 15:24Vinçle okulun 6 tonluk jeneratörünü çaldılar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir okuldan vinçle 6 tonluk jeneratörü çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenşehir Mahallesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan 6 tonluk jeneratörün çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede, jeneratörün vinçle çalındığı belirlendi.
Kimliği tespit edilen şüphelilerden F.E. Alanya'da yakalandı.
Çalınan jeneratör ise ele geçirilerek okul bahçesindeki yerine yerleştirildi.

Örenşehir, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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