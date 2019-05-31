31.05.2019 08:59
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"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı

Arnavutköy'de bulunan bir "Yed-i Emin" deposundan hacizli malları çalıp, hurdaya dönüştürerek satma hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı. Kiraladıkları 2 TIR ve 1 vinç ile Yed-i Emin deposunda bulunan maddi değeri yüksek makineleri çalan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan "Yed-i Emin" deposundan hacizli ve maddi değeri yüksek makineleri çalan 6 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bulunan bir "Yed-i Emin" deposunda hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve yüzlerce güvenlik kamerasının detaylı incelenmesi sonucunda, şüphelilerin kiraladıkları iki TIR ve bir vinç yardımıyla depoda bulunan milyonlarca lira değerindeki malları çaldığını tespit etti.

HURDADAN KURTARILAN MALLAR TESLİM EDİLDİ

Çalınan malların Arnavutköy'de bulunan bir hurda deposuna götürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri hurda deposuna düzenledikleri baskınla Yed-i Emin deposundan çalınan ve çoğunluğu tekstil makinelerinden oluşan milyonlarca liralık malların büyük bir kısmını hurdaya çevrilmeden sağlam olarak ele geçirdi. Şüphelilerin de izini süren jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi ev ve iş yerlerinde kıskıvrak yakaladı. Neredeyse tamamı sağlam olarak ele geçirilen malzemeler, Yed-i Emin deposu sahibi İlhan V.'ye teslim edildi. Makinelerine kavuşan İlhan V., "Çalınan malzemelerin bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmiyordum, olayın aydınlatılmasında gece gündüz demeden çalışan tüm jandarma personelinden Allah razı olsun" dedi.

6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yed-i Emin deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı
Kaynak: DHA
İstanbul, Arnavutköy, Jandarma, 3. Sayfa

YORUMLAR (11)
.....................: bu ülkede yasal olmayan her şey mübah oldu getirdiğiniz suriyeli teröristler afgan gencin boğazını kesiyor. ibb ihalelerle yandaşlara peşkeş çekiliyor seçilmiş başkan azlediliyor suriyeye çevirdiniz Allahda sizi zebaniye çevirsin
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