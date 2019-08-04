Haberler» Güncel» Haber

Vinçteki elektrik akımına kapıldığı iddia edilen kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, vinçteki elektrik akımına kapıldığı ileri sürülen kişi öldü.

04.08.2019 15:19 Vinçteki elektrik akımına kapıldığı iddia edilen kişi öldü
İzmir'in Konak ilçesinde, vinçteki elektrik akımına kapıldığı ileri sürülen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Hatay semtinde, taşımacılık işiyle uğraşan K.T, bir evden eşyaları taşımak için asansör düzeneği kurdu.
Vinçteki elektrik akımına kapıldığı öne sürülen K.T, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
K.T, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hatay, İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26   GTO'dan psikologlara zeka ölçeği uygulama eğitimi
15:24   17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
15:23   ZONGULDAK 1,5 TONLUK BOĞA 'KOCAMAN', 30 BİN TL'DEN SATILACAK
15:21   Esed rejiminin şartlı ateşkesine muhaliflerden temkinli yaklaşım
15:20   Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmaları 10. yılında
15:20   Otobüs yangınında ölen İlhan Adalı, toprağa verildi
15:20   Arazi kavgasında eniştesini öldürdü