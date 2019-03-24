Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde çalıştığı bir inşaatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Uzundere
Mahallesin'deki bir inşaatta çalışan Ali Ekber
Dinçer (50), 30 metre yükseklikteki vinçten dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Ekber Dinçer'in cansız bedeni nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken, inşaatta çalışmalar durduruldu. - İZMİR
Ali Ekber, Karabağlar, İzmir, İşçi, 3. Sayfa
Kaynak: İHA