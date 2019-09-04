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Vinçten düşen işçi öldü

BARTIN'da, demir çelik fabrikasında kule vinçten düşen Abdurrahman Bayır (56), hayatını kaybetti.

04.09.2019 19:35 Vinçten düşen işçi öldü
BARTIN'da, demir çelik fabrikasında kule vinçten düşen Abdurrahman Bayır (56), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Bartın Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, demir çelik fabrikasının yeni ark ocağı yapım işinde çalışan Abdurrahman Bayır, kule vinçten düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düşen Bayır'ı gören çalışma arkadaşları 112 Acil'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Bayır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Bayır'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Organize Sanayi Bölgesi, Kurtköy, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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