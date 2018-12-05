Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 118.300 puandan başladı. Aralık
vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 750 puan altında, 118.300 seviyesinde dengelendi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 119.050 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın açıklayacağı 2019 Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini belirterek, ABD
piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını, teknik açıdan endeks kontratında 117.700 puanın destek, 120.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Borsa İstanbul,Aralık
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:39