Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybıyla 129.800 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında 129.800 seviyesinde dengelendi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,27 azalışla 129.925 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün ABD
'de tarım dışı istihdam ve işsizlik başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.000 seviyesinin destek, 130.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA