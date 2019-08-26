VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,38 azalarak 119.500 puana geriledi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.675 puan altında 119.500 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 120.000 puanın üstüne kapanan endeks kontratı, günü yüzde 1,6 artışla 121.175 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel sektör güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 119.000 puanın destek, 122.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA