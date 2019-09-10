VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 127.600 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 75 puan altında, 127.600 puandan işlem görüyor.

Dün, alıcılı seyrederek 128.650 seviyesini test ettikten sonra bu seviyeden geri gelen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 127.675 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.500 ve 124.000 seviyelerinin destek, 128.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA