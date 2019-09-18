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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.

18.09.2019 09:38VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan altında, 127.800 seviyesinde işlem görüyor.

Dün azalan küresel risk iştahı ve artan jeopolitik riskler nedeniyle satış ağırlıklı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 127.975 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 130.500 seviyesinin direnç, 126.700 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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