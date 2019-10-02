VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 129.500 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 129.500 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve buna paralel yükselen döviz kurlarının etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 azalışla 129.775 puandan tamamladı.

Analistler, dün Avrupa ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.200 ve 127.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA