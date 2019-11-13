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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 130.200 seviyesinden işlem görüyor.

13.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:38VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 130.200 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 130.200 seviyesinde dengelendi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 130.350 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Veri gündeminde ise ABD'de ve İngiltere'de enflasyon ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 131.000'in direnç, 128.000'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

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