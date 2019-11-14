Haberler » Ekonomi » VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 düşüşle 130.300 seviyesinden işlem görüyor.

14.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:46VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 düşüşle 130.300 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.250 puan altında, 130.300 seviyesinde dengelendi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 131.550 puandan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde dün kritik 105.000 direnç bölgesinin test edildiğini anımsatarak, pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırabileceği yönündeki beklentilerin endeks kontratını açılışta negatif etkilediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 131.500'ün direnç, 128.000'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:55 İslahiye'de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdi
11:53 Borsa'da gong Yükselen Çelik için çaldı
11:48 “Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi” kuruldu
11:44 Türk savunma sanayisinden Asya-Pasifik çıkarması
11:43 “İnegöl, ihracat odaklı bir sanayiye sahip”
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
14.11.2019 11:57:54