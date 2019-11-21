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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 133.150 seviyesinden işlem görüyor.

21.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:38VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 133.150 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında, 133.150 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle yaklaşık 10 ayın zirvesi olan 1334.950 seviyesini gören endeks kontratı, ABD tarafından Çin ve Hong Kong'a yönelik açıklamaların risk iştahını azalmasıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 133.475 puandan tamamladı.
Analistler, yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi, OECD Ekonomik Görünüm Raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, Fed üyelerinin konuşmaları ile ABD tarafıdan Çin ve Hong Kong'a ilişkin akışının takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan endeks kontratında 132.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 135.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

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