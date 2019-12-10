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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 132.900 seviyesinden işlem görüyor.

10.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:42VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 132.900 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 132.900 seviyesinde dengelendi.


Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 133.050 puandan tamamladı.


Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların gündeminin odağında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerine ilişkin akışının bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 131.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.


Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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