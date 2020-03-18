VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3,7 azalışla 103.000 seviyesinden işlem görüyor.
18.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:50
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3,7 azalışla 103.000 seviyesinden işlem görüyor.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 102.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 3.950 puan altında 103.000 seviyesinde dengelendi.
Dün, en düşük 99.350 puanı görmesinin ardından yükselişe geçen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,86 değer kazancıyla 106.950 puandan tamamladı.
Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi ve finansal piyasaları desteklemek için alınan tedbirlerin etkisiyle toparlanan piyasaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın neden olduğu tedirginlikle bugüne negatif başladığını bildirdi.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 102.000 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 102.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 3.950 puan altında 103.000 seviyesinde dengelendi.
Dün, en düşük 99.350 puanı görmesinin ardından yükselişe geçen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,86 değer kazancıyla 106.950 puandan tamamladı.
Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi ve finansal piyasaları desteklemek için alınan tedbirlerin etkisiyle toparlanan piyasaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın neden olduğu tedirginlikle bugüne negatif başladığını bildirdi.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 102.000 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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