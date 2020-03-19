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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 azalışla 101.200 seviyesinden işlem görüyor.

19.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:50
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 azalışla 101.200 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 100.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.325 puan altında 101.200 seviyesinde dengelendi.

Dün normal seansı 103.375 puandan tamamlayan endeks kontratı, ABD borsalarındaki sert düşüşün etkisiyle akşam seansında gerilemeye devam etti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 4,2 azalışla 102.525 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle haftalardır etkili olan panik havasının, alınan tedbir ve ekonomik teşviklere karşın devam ettiğini bildirdi.
Merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin destekleyici adımlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 100.000 seviyesinin önemli destek, toparlanmalarda ise 105.000 üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağının trend açısından kritik olduğunu vurguladı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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