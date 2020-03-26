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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 105.900 seviyesinden işlem görüyor.

26.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 105.900 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 105.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 875 puan altında 105.900 seviyesinde dengelendi.

Dün 105.000-109.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 106.775 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu parasal genişleme kararının ardından dün de 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin ABD Kongre'sinde onaylanmasının dünya borsalarını desteklediğini belirterek, buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkileri konusunda endişelerin devam ettiğini kaydetti.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün açıklanacak ABD'nin büyüme verisi ve işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 104.000 puanın destek, 108.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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