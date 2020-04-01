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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2 düşüşle 104.600 seviyesinden işlem görüyor.

01.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2 düşüşle 104.600 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 104.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.225 puan altında 104.600 seviyesinde dengelendi.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel yükselen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 106.825 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları ile artarak devam ettiğini bildirdi.
Trump'ın, salgına ilişkin değerlendirmesinde, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadelerini kullanması sonrası ABD borsalarındaki satıcılı seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı.
Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 104.000 ve 102.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Ekonomi

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