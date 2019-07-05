VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 50 puan üzerinde, 129.450 puan seviyesinde dengelendi.

Dün en düşük 127.725 en yüksek 129.675 puanı gören endeks kontratı, günü yüzde 0,27 artışla 129.400 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası tarafından açıklanacak banka kredileri eğilim anketinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Almanya'da fabrika siparişleri verilerinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratı için 128.500 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 130.500 puanın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA