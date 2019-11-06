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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 125.800 seviyesinden işlem görüyor.

06.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:40VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 125.800 seviyesinden işlem görüyor.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.575, en yüksek 126.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 125.800 seviyesinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı seyrini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,32 üzerinde, 125.825 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve perakende satışlar ile ABD'de Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan endeks kontratında 125.500 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 128.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 124.300'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

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