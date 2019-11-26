Haberler » Ekonomi » VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 131.200 seviyesinden işlem görüyor.

26.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:40VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 131.200 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.275, en düşük 130.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 131.200 seviyesinde dengelendi.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 131.150 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle ABD ve Avrupa borsalarının pozitif seyrini sürdürdüğünü ifade ederek, yurt içinde dün etkili olan kar satışlarının bugün devam edip etmeyeceğinin izleneceğini söyledi.
Teknik açıdan, endeks kontratında 129.800 üzerinde kalındığı sürece son bir ayda etkili olan yükseliş eğiliminin devam edebileceğini belirten analistler, 134.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:37 Sıfır otomobilde indirim ikinci el satışları durdurdu
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
10:28 4. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" sona erdi
10:20 Konkordato tarihe karışıyor, yeni uygulamayla borçlar yeniden yapılandırılabilecek
10:19 Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında açık ara dünya birincisi
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:37:55