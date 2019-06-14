14.06.2019 09:42
Haberler»Ekonomi » Haber

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde 114.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 azalışla 114.250 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 115.500 puanın direnç, 112.300'ün destek konumunda olduğunu söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayı cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar olmuştu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:13 7'nci kez taşınacak Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona gelindi
11:13 Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü - Anıtkabir ziyareti
11:12 Zarif'ten ABD'ye 'sabotaj diplomasisi' suçlaması
11:12 Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor
11:12 Kızılırmak Deltası için UNESCO süreci gelecek yıla kaldı
11:12 DHA YURT BÜLTENİ - 6
11:12 Darbeci subay, ihanet sevincini "Her şey güzel olacak" mesajıyla kutlamış
11:12 Konya-Karaman hızlı treninde test sürüşleri yıl sonunda başlıyor
11:12 Öğrencilerden rap müzik klibiyle "Sıfır Atık" çağrısı
11:12 "Dünyaya Gaziantep'ten futbolcu transferi yapabiliriz"
11:12 YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti
11:11 Altay'da Mücahit gündemde
11:11 Gaziosmanpaşa'da akü çalan 4 kişi yakalandı
11:11 Altınordu'da Ali Mert'in hasreti bitecek