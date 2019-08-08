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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 125.000 puana çıktı.

08.08.2019 09:36 VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 125.000 puana çıktı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 125.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 600 puan üzerinde, 125.000 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 127.000 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 1,47 azalışla 124.400 puandan tamamladı.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) açıklamalarının ticaret savaşında açılan kur cephesinde tansiyonun düşmesini sağladığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası borsalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.
Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin önemli destek, 127.500 ve 128.200'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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