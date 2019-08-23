VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,17 artarak 119.425 puana yükseldi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde 119.425 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 117.625 puana kadar gerileyen endeks kontratı, günü yüzde 0,16 azalışla 119.225 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.500 puanın destek, 120.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA