VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3 yükselişle 121.400 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 3.475 puan üzerinde 121.400 seviyesinde dengelendi.

Dün 115.300 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 117.925 puandan kapandı.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi kabulü ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma ile jeopolitik risklerin azaldığını ve ABD'nin ekonomik yaptırım tehditlerinin rafa kalktığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün akşam yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye'nin Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaştığını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise Brexit gelişmeleri, ticaret müzakereleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.