VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 yükselişle 122.600 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.200 puan üzerinde, 122.600 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,52 artışla 121.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından jeopolitik risklerin azaldığını belirterek, güvenli bölge konusunda sağlanan başarının TL varlıkları destekleyebileceğini söyledi.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi bugün Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 124.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA