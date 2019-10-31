VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 122.100 seviyesine çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde, 122.100 seviyesinde dengelendi. Yarından itibaren en yakın vade olarak işlem görecek olan aralık vadeli endeks kontratı ise şu dakikalarda yatay seyirle 124.200 puandan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 1,44 altında, 121.850 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, vade değişimleri nedeniyle endeks kontratlarında sert dalgalanmalar olabileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA