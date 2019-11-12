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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 129.600 seviyesinden işlem görüyor.

12.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:38VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 129.600 seviyesinden işlem görüyor.
vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde, 129.600 seviyesinde dengelendi.
Dün 128.000-130.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 129.325 puandan tamamladı.
Yarınki yoğun gündem öncesi bugün yurt içinde cari işlemler verileri takip edilecek. Ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 97 milyon dolar olmuştu.
Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000'in direnç, 128.000'in destek konumuna geldiğini bildirdi.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

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