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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 131.500 seviyesinden işlem görüyor.

04.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:46VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 131.500 seviyesinden işlem görüyor.
vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 475 puan üzerinde, 131.500 seviyesinde dengelendi.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,56 azalışla 131.025 puandan tamamladı.
Analistler, dün İngiltere'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının daha iyimser olduğunu kaydetti.
Bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 puanın direnç, 131.000 ve 130.300'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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