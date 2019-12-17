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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 136.500 seviyesinden işlem görüyor.

17.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:38VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 136.500 seviyesinden işlem görüyor.
vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 136.500 seviyesinde dengelendi.
Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 136.150 puandan tamamladı.
Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, kısa vadede ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağına bulunduğunu ifade etti.
Bugünün veri takviminde, yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.600 ve 137.500 seviyelerinin direnç, 134.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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