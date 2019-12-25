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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 137.700 seviyesinden işlem görüyor.

25.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:42 VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 137.700 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 137.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 137.700 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 137.550 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Avrupa'da başlayan Noel tatilleri dolayısıyla yurt içi piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, endeks kontratında yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde sektörel güven endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 137.800 ve 138.500 seviyelerinin direnç, 136.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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