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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 137.900 seviyesinden işlem görüyor.

26.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:42 VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 137.900 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 137.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan üzerinde, 137.900 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 137.800 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.
Avrupa'da Noel tatilinin devam ettiğini, ABD borsasının ise bugün işleme açılacağını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 138.500 seviyesinin direnç, 136.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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