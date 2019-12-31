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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 139.200 seviyesinden işlem görüyor.

31.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:40 VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 139.200 seviyesinden işlem görüyor.

vadeli endeks kontratı, önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 139.200 seviyesinde dengelenirken, 2020'nin ilk işlem gününden itibaren en yakın vade olarak işlem görecek olan şubat vadeli endeks kontratı ise 141.600 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün alıcılı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 139.050 puandan tamamladı.

Analistler, bugün son işlem günü olan aralık vadeli kontratlarda pozisyon kapama ve taşıma işlemleri nedeniyle sert dalgalanmaların görülebileceğini bildirdi.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan şubat vadeli endeks kontratında 137.500-145.000 bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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