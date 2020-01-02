VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 141.700 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 142.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 525 puan üzerinde, 141.700 seviyesinde dengelendi.

2019'un son işlem gününde, kar satışları ile yüzde 0,21 değer kaybeden şubat vadeli endeks kontratı, yılı 141.175 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan şubat vadeli endeks kontratında 140.000 seviyesinin destek, 142.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA