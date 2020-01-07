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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 139.200 seviyesinden işlem görüyor.

07.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:36 VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 139.200 seviyesinden işlem görüyor.
Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 139.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 950 puan üzerinde, 139.200 seviyesinde dengelendi.
Dün, artan jeopolitik risklerle satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,41 değer kaybıyla 138.250 puandan tamamladı.
Analistler, İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası bölgede artan jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamaların, dün ABD piyasaları ile birlikte pozitife döndüğünü bildirdi.
Petrol fiyatlarında dün akşam başlayan düşüşün devam etmesi durumunda Türk lirası varlıklara ilişkin iyimserliğin güçlenebileceğini dile getiren analistler, bugün Avrupa ve ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 137.500 seviyesinin destek, 140.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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