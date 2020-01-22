VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 artışla 152.000 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 152.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 725 puan üzerinde, 152.000 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,65 değer kazancıyla 151.275 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan koronavirüsüne ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 152.000 ve 152.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 150.000 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA