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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 artışla 144.200 seviyesinden işlem görüyor.

19.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:38VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 artışla 144.200 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 144.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 500 puan üzerinde 144.200 seviyesinde dengelendi.

Dün, ABD ve Avrupa piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,97 değer kaybıyla 143.700 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan endeks kontratında, 144.000 puanın altında 142.500 desteğinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 146.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 3'te 2'si bugün TCMB'nin faizleri düşürmeye devam etmesini bekliyor. Ankete göre, 7 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.
TCMB ocakta, politika faizini 75 baz puan düşürerek yüzde 11,25'e çekmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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