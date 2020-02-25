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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,8 artışla 138.300 seviyesinden işlem görüyor.

25.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:40VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,8 artışla 138.300 seviyesinden işlem görüyor.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 138.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.075 puan üzerinde 138.300 seviyesinde dengelendi.
Dün azalan küresel risk iştahı ve jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,31 azalışla 137.225 puandan tamamladı.
Analistler, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin dün dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, bugün konuyla ilgili akışı ve veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, Uysal'ın konuşmasında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 137.000 seviyesinin destek, 142.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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