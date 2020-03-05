VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 artışla 135.000 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 900 puan üzerinde 135.000 seviyesinde dengelendi.

Dün, normal seansı 133.425 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansındaki alıcılı seyirle, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 134.100 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler ve bugün başlayacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantılarından gelecek haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 135.500 seviyesinin direnç, 130.000'in destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA