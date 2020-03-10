Menü
Haberler ›› Ekonomi ››VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,4 artışla 127.000 seviyesinden işlem görüyor.

10.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:44
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,4 artışla 127.000 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 3.025 puan üzerinde 127.000 seviyesinde dengelendi.

Dün, dünya borsalarına paralel güçlü satışlarla gerileyen ve normal seansı 124.625 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında düşüş eğilimini sürdürerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 5,04 azalışla 123.975 puandan tamamladı.
Analistler, dünkü petrol şokunun ardından küresel piyasalarda oluşan panik havasının şimdilik dağıldığını belirterek, bugün tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini kaydetti.
Teknik açıdan endeks kontratında, 124.500 ve 122.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 130.000'in ise direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Ekonomi
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Ekonomi
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Ekonomi
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Ekonomi
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Ekonomi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Ekonomi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması