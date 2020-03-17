VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3 artışla 107.000 seviyesinden işlem görüyor.
17.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:48
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3 artışla 107.000 seviyesinden işlem görüyor.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 107.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 3.025 puan üzerinde 107.000 seviyesinde dengelendi.
Dün, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel gerileyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 9,5 değer kaybıyla 103.975 puandan tamamladı.
Analistler, dünya genelinde merkez bankalarından para politikası, ekonomi yönetimlerinden de mali politikalarla ekonomiyi destekleme adımlarının birbiri ardına geldiğine dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam etse de piyasalarda tepki alımlarının görüldüğünü ifade etti.
Veri gündeminde ise ABD'nin sanayi üretimi endeksi ve Almanya'nın ZEW endekslerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 107.000 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 107.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 3.025 puan üzerinde 107.000 seviyesinde dengelendi.
Dün, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel gerileyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 9,5 değer kaybıyla 103.975 puandan tamamladı.
Analistler, dünya genelinde merkez bankalarından para politikası, ekonomi yönetimlerinden de mali politikalarla ekonomiyi destekleme adımlarının birbiri ardına geldiğine dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam etse de piyasalarda tepki alımlarının görüldüğünü ifade etti.
Veri gündeminde ise ABD'nin sanayi üretimi endeksi ve Almanya'nın ZEW endekslerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 107.000 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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