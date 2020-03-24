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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3,6 yükselişle 105.000 seviyesinden işlem görüyor.

24.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3,6 yükselişle 105.000 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 105.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 3.625 puan üzerinde 105.000 seviyesinde dengelendi.

Dün 98.000-105.000 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 101.375 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin veriler ve açıklamaların yanı sıra ekonomiye ilişkin beklentilerdeki aşağı yönlü revizyonların özellikle Batı'da endişeleri artırdığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu parasal genişleme kararının ardından bugün Asya borsalarında yüzde 6'yı bulan yükselişler görüldüğünü ifade etti.
Bugün, yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 105.500 ve 108.000 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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