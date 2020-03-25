Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 107.700 seviyesinden işlem görüyor.

25.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 107.700 seviyesinden işlem görüyor.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 108.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde 107.700 seviyesinde dengelendi.
Dün artan küresel risk iştahı ve ekonomi yönetiminin attığı destekleme adımları ile hızlı yükselen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 5,99 artışla 107.450 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkileri konusunda endişeler devam etse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından küresel risk iştahının arttığını ifade etti.

Yurt içinde, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin attığı adımların yanı sıra kamu ve özel bankalar tarafından açıklanan destekleme paketlerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını kaydeden analistler, bugün reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 108.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 112.500 olacağını bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Avrupa’nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı Ekonomi
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Koronavirüs domatesi de vurdu! Dış piyasa kapanınca fiyatlar dip yaptı Ekonomi
Koronavirüs domatesi de vurdu! Dış piyasa kapanınca fiyatlar dip yaptı
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Ekonomi
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Ekonomi
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Dolar güne kaç liradan başladı? İşte son durum Ekonomi
Dolar güne kaç liradan başladı? İşte son durum
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor
Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek Ekonomi
Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Korona tedbirleri kapsamında 3 üründeki gümrük vergileri kaldırıldı Ekonomi
Korona tedbirleri kapsamında 3 üründeki gümrük vergileri kaldırıldı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:42: Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Ekonomi 11:38: Gram altın 330 lira seviyelerinde - Ekonomi 11:37: Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı - Ekonomi 11:37: Kent genelinde gıda denetimleri artırıldı - Ekonomi 11:32: Markaların logolarında yer alan figürler de eve gönderildi! - Ekonomi 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 10:31: Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü - Ekonomi 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:13: Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek - Ekonomi 10:04: Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor - Ekonomi 09:58: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi