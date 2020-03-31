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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 106.400 seviyesinden işlem görüyor.

31.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 106.400 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 106.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan üzerinde 106.400 seviyesinde dengelendi.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel yükselen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 106.100 puandan tamamladı.
Küresel piyasalarda devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenirken, bugünden itibaren hareketlenen veri gündemi hafta sonuna kadar yatırımcıların gündeminde olacak.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 105.000 seviyesinin önemli destek, 107.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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