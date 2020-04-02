Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 yükselişle 106.400 seviyesinden işlem görüyor.

02.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 yükselişle 106.400 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 106.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.400 puan üzerinde 106.400 seviyesinde dengelendi.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel gerileyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 105.000 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkileri konusundaki endişelerle negatif seyrettiğini belirterek, dün açıklanan imalat verilerinin, "ekonomide en kötünün henüz görülmediği" yönündeki yorumları güçlendirdiğini kaydetti.
Bugün ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 104.000 puanın destek, 107.000 ve 109.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Ekonomi
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Ekonomi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:08: Borsa, güne yükselişle başladı - Ekonomi 10:08: Distrigo, kesintisiz hizmete devam ediyor - Ekonomi 10:08: THK'den uçak satışı - Ekonomi 10:07: Akbank'tan Türkiye Ekonomisine 560 milyon Dolar'lık Taze Kaynak - Ekonomi 10:04: Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanından "yastık altındaki altınları bozdurmayın" uyarısı - Ekonomi 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:47: 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak - Ekonomi 09:29: Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek - Ekonomi 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber 18:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı - Ekonomi 18:06: Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi - Ekonomi 17:02: Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek - Ekonomi