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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,4 artışla 111.500 seviyesinden işlem görüyor.

07.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:46
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,4 artışla 111.500 seviyesinden işlem görüyor.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 111.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.550 puan üzerinde 111.500 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,07 artışla 109.950 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında Avrupa'da yeni ölüm ve vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin teşvik adımları ile küresel piyasalardaki risk iştahının arttığını ifade etti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin açık iş sayısı verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 111.000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, 119.000 seviyesine kadar devam edecek bir yükseliş trendinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi

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