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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,2 artışla 112.300 seviyesine çıktı.

09.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,2 artışla 112.300 seviyesine çıktı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 112.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde 112.300 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,54 artışla 112.100 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün itibarıyla veri takviminin de hareketlendiğini ifade etti.
Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ile ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 112.500 ve 115.000 seviyelerinin direnç, 109.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi

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