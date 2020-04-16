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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,5 artışla 115.300 seviyesinden işlem görüyor.

16.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:44
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,5 artışla 115.300 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan üzerinde 115.300 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 114.100 puana kadar gerileyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 114.875 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde derin hasara işaret etmesiyle pay piyasalarında sert düşüşlerin yaşandığını belirterek, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan endeks kontratında 115.000 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 117.000 puanın gündeme geleceğini bildiren analistler, aşağı yönlü hareketlerde 113.300 seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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