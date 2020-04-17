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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 2,2 artışla 117.450 seviyesinden işlem görüyor.

17.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 2,2 artışla 117.450 seviyesinden işlem görüyor.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.500 puan üzerinde 117.450 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 113.625 - 116.000 aralığında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 114.950 puandan tamamladı.

Analistler, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla pay piyasalarında yukarı yönlü hareketlerin gözlenebileceğini, bugün yurt içinde Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan endeks kontratında 117.000 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 119.000 puanın gündeme geleceğini bildiren analistler, aşağı yönlü hareketlerde 115.00 seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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